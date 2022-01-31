Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma kapandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi merkezinde ve yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerden itibaren etkili kar yağışı nedeniyle Antalya-Denizli kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde ve merkezde sabahın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolu Güllüpınar mevkisinden itibaren ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yürütüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz