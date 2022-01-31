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Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma kapandı

31.01.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma kapandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi merkezinde ve yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerden itibaren etkili kar yağışı nedeniyle Antalya-Denizli kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde ve merkezde sabahın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolu Güllüpınar mevkisinden itibaren ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yürütüyor.

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