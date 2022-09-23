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Antalya Devlet Opera ve Balesi, ekim ayında perdelerini açıyor

23.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ekim ayında perdelerini açıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ekim ayında 13 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB, yeni sezonun perdesini açmaya hazırlanıyor. 2 opera, 3 bale, 2 müzikal ve 6 konser olmak üzere 13 temsille izleyicisi ile buluşacak Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde provalar hızla devam ediyor.

Antalya DOB, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 1 Ekim'de "Gala Konseri" ile seyircisiyle buluşacak.

Orkestrayı şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği gecede solistler soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Burak Pektaş ve bas Engin Suna dünyaca ünlü opera bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Geçen sezon prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan "Kamelyalı Kadın" balesi, 8, 15 ve 22 Ekim'de akşamları sahnelenecek.

Fransız yazar Alexandre Dumas (Dumas'ın aynı isimdeki oğlu) tarafından 1848 yılında, henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın", Dumas'ın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını anlatıyor. Koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait balenin müzikleri, Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlendi.

- Eğlenceli müzikal "Kanlı Nigar"

Antalya DOB, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini, Cem İdiz'in besteleri ile bu sezon 11 ve 25 Ekim'de sahneleyecek.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber çalışıp geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan ve metinleri Özlem Belkıs'a ait olan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

DOB, 13 Ekim'de "La Traviata" eserini sanatseverler ile buluşturacak. Dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eserini Melih Öztürk sahneye koydu. Bir perdelik rejili konser formatı ile sahnelenecek eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

- Antalya DOB, konserlerle sanatseverlerin karşısına çıkacak

Rossini'nin iki perdelik komik operası "Sevil Berberi" de 20 Ekim'de sahnelenecek. Büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olarak gösterilen "Sevil Berberi" operasını Haldun Özörten sahneye koydu. Orkestra şefliğini Hakan Kalkan'ın üstleneceği eserde dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografi Melda Özkan imzasını taşırken Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Antalya DOB, ekimde üçü sahnesinde ikisi ise Antalya Müzesi'nde olmak üzere 5 konser gerçekleştirecek. 4 Ekim'de "Operetlerden Seçkiler", 18 Ekim'de "Çello Yıldızları", 29 Ekim'de "Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri" ile sanatseverler ile sahnesinde buluşmaya hazırlanan Antalya DOB, 6 Ekim'de "Venera Ensemble" ve 27 Ekim'de "Oda Müziği" konserleri ile Antalya Müzesi'nde konser gerçekleştirecek.

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