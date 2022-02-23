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Antalya Devlet Opera ve Balesi martta 12 temsil sahneleyecek

23.02.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesi martta 12 temsil sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), mart ayında 12 temsille sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, martta sezona opera, bale, müzikal, çocuk oyunu ve konserler içeren zengin bir programla devam edilecek.

Ocak ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden “Kanlı Nigar” müzikali, Cem İdiz’in besteleri ile 1 ve 19 Mart'ta yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden, Rossini’nin "Sevil Berberi" operası ise bu sezon 3 ve 22 Mart'ta son kez sahnelenecek.

Haldun Özörten tarafından sahneye koyulan eserde Antalya DOB orkestrasını Zdravko Georgiev Lazarov, Antalya DOB korosunu ise şef Mahir Seyrek yönetecek.

- "Kamelyalı Kadın" balesi sanatseverlerle buluşacak

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adı taşıyan romanından baleye uyarlanan “Kamelyalı Kadın” balesi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran’a ait eserin, 12 Mart'ta prömiyeri gerçekleştirilecek.

Giuseppe Verdi’nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye’de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden seçilen müziklerin yer aldığı balede, ünlü balet Tan Sağtürk "Alexandre Dumas" (Oğul) rolüne hayat verecek.

Eser, 15 ve 26 Mart'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Öte yandan, mart programında 6 özel konser sanatseverlerle buluşacak. "Operetlerden Seçkiler" konseri 5 Mart'ta, "Dünya Kadınlar Günü Konseri" 8 Mart'ta, "Müze Konseri" 10 Mart'ta, "Azerbaycan ve Türkiye Ezgileri" 17 Mart'ta ve "Çello Yıldızları" konseri 24 Mart'ta gerçekleştirilecek.

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