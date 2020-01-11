YURTHABER
  4. Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalinin gündüz gösterimini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalinin gündüz gösterimini sahneledi

ANTALYA HABERLERİ  | 11.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalinin gündüz gösterimini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalinin gündüz gösterimini yaptı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan eserin müzik düzenlemelerini Deniz Yıldız, metni ve rejisini Fatih Şanal yaptı.

Orkestrasını şef Ömer Yöndem ve Hakan Kalkan'ın yönettiği eserin, koreografisini ise Armağan Davran üstlendi.

Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süregelen duyguları, düşünceleri, yaşamları çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin dekorunu Gürcan Kubilay, kostümlerini Gazal Erten ve ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı.

Soprano Sinem Seçil Baddal, Serap Demirhan Işık ve Pınar Tekol, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş, Toygarhan Atuner'in solist olarak sahne aldığı eserde, solistlere Antalya DOB bale sanatçıları danslarıyla eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Muratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı değişikliğini encümene götürüyorMuratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı değişikliğini encümene götürüyor
Akdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. Yılı kutlandıAkdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. Yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya DOB Bale DOB Memleketim müzikal Opera

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

Antalya Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:03
Öğle
13:10
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:26

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Arzu Eczanesi
Muratpasa
Berrin Eczanesi
Muratpasa
Cumhuriyet Eczanesi
Muratpasa
Mevlana Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Antalya’da servis minibüsü kazası: 13 yaralı

Antalya’da servis minibüsü kazası: 13 yaralı

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.