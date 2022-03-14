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Antalya Devlet Opera ve Balesinden Azerbaycan ve Türkiye ezgileri konseri

14.03.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesinden Azerbaycan ve Türkiye ezgileri konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Azerbaycan ve Türk Ezgileri" konseriyle 17 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycanlı ve Türk bestecilerinin seçkin eserleri piyano eşliğinde solist sanatçılar tarafından opera sahnesinde seslendirilecek.

Işık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olan "Azerbaycan ve Türk Ezgileri" konserinde, piyanist Metin Kiper, soprano Semiha Derya Boran, mezzo soprano Medine Tuganova ve Pınar Tekol, tenor Devrim Demirel ile bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 17 Mart saat 20.00'de başlayacak konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Azerbaycan

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