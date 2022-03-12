Antalya Diplomasi Forumu 2022

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Terörizmle mücadele: Eksik olan nedir?" konulu panel düzenlendi.

Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü (IIJ) İcra Sekreteri Thomas Wuchte'nin moderatörlüğünü yaptığı panele, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Dışişleri ve İş Birliği Bakanı Simeon Oyono Esono Angue, Bahreyn Krallığı Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif Bin Rashid Al Zayani ve Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon konuşmacı olarak katıldı.

Temon, Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanlığına Antalya Diplomasi Forumunda terör konusunun çözümü için kendilerine söz verilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin terörle mücadeleyi zorlaştırdığına dikkati çeken Temon, ülkesinin uzun yıllardır süregelen istikrarsızlık nedeniyle güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldığı, iklim değişikliğinin de fakirliği artırması ve silahlı çatışmaları beslemesi açısından bununla ilgili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Temon, terörle mücadele için hep birlikte bir istişare diplomasisi yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, diğer yandan kokteyl çözümlerin sorunları çözmekte yetersiz kaldığını söyledi.

ADF’de bir Afrikalı olarak önceden belirlenmiş kalıplar olmadan, özgürce konuşabildiğini dile getiren Bakan Temon, diplomasi forumlarında katılımcıların gerçek sorunları konuşmaları ve birbirlerini dinlemeleri gerektiğini aktardı.

Temon, uluslararası güçlerin terörle mücadele adı altında belli gruplara silah ve kaynak sağlamasına atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Ceplere akan bu paranın musluğunu kapatmazsak, her zaman bu terör grupları yeniden oluşurlar. Sayın Bakan (Süleyman Soylu) da söyledi. Grupların yeni yeni türevleri doğacaktır. Bu şekilde doğuyor. Afrika'da biliyorsunuz hammadde zenginliği çok var ve yasa dışı işletmeler çok fazla, silah almak için. Özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti bu sorunla karşı karşıya. Bizde de silahlı gruplar var ve bunlar tamamen vesayet savaşlarının ortaya çıkardığı gruplar."

Temon, terör gruplarının yasa dışı maden işletmelerinden elde ettikleri gelirlerle silah aldığına işaret ederek, "Terör gruplarında çok sofistike silahlar görebilirsiniz, silah teçhizatları çok gelişmiş gruplar var. Ama buna karışan hükümet ambargo altında. Peki terörle mücadele koalisyonunda ülkem bu kapasiteye sahip değilse, bu kapasite sağlanmasa nasıl mücadele edeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Temon, terör örgütlerinin Afrika'daki geleceğe dair öngörüleri olmayan ve hayatı kısa vadeli gören genç nüfusu bu kaynaklarla kendisine çektiğini anlattı.

- Terör gruplarına silah sağlayanlar tespit edilmeli

Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Simeon Oyono Esono Angue de insan onurunu zedeleyen, ülkelerin ekonomisine zarar veren terörün barışa engel olarak çıktığına işaret etti.

Boko Haram, Eş-Şebap gibi örgütlerin Afrika’da insanlara acı çektirdiğini vurgulayan Angue, “Afrika kıtasında terör saldırılarının sebebi çoğu zaman doğal kaynaklarımıza göz dikmeleri oluyor.” diye konuştu.

Angue, Gine’deki deniz korsancılığının da bir başka terör örneği olduğunu kaydederek, terör eylemlerinin sadece Afrika kıtasını değil tüm dünyayı endişelendirdiğini belirtti.

Sorun küresel olduğu için mücadelenin de küresel olması ve uluslararası iş birliği gerektirdiğini ifade eden Angue, bazen teröristlerin elinde devletlerin sahip olmadığı kadar sofistike silahlarla karşılaştıklarının altını çizdi.

Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Angue, "Terörizmle etkili mücadele için bu silahları sağlayanların da tespit edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde diplomatik çabalar boşa çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

- Terörle mücadelede tecrübe paylaşımı vurgusu

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ise terörü Kovid-19 salgınına benzeterek, "Terör de aynen virüs gibi sınır tanımıyor, sınırlara bakmıyor. Dolayısıyla terör tehdidi ile ancak samimi, dürüst, çok taraflı uluslararası işbirliği ile mücadele edilebilir." diye konuştu.

Uluslararası partnerlerle etkili bilgi paylaşımının önemine dikkat çeken Bahreyn Dışişleri Bakanı, dayanışma ve iş birliği içinde tecrübe paylaşımıyla ancak terör tehdidinin üzerinden gelinebileceğini vurguladı.

Al Zayani, "Güvenliği ancak kolektif şekilde sağlayabiliriz." dedi.

Ülkelerin de ulusal düzeyde ortaya koyduğumuz çabaları artırması, terör ağlarına sağlanan finansmanı kurutabilmeye çabalaması gerektiğini dile getiren Bahreynli Bakan, terörün kök nedeni olarak kullanılan bahaneleri kaldırmak gerektiğini söyledi.

