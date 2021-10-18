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Antalya DOB, "Romeo ve Juliet" balesini sahneleyecek

18.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya DOB, "Romeo ve Juliet" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 21 ve 23 Ekim'de "Romeo ve Juliet" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan "Romeo ve Juliet" balesi, 21 Ekim saat 20.00 ve 23 Ekim saat 15.00'te sahnelenecek.

Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet" rolünü Iaroslava Volkova, "Romeo" rolünü Tolga Burçak, "Mercutio" rolünü Umut Çaltekin, "Tybalt" rolünü Yiğit Erhan, "Paris" rolünü Burak Özbek, "Benvolio" rolünü Artur Ivanov, "Lady Capulet" rolünü Selin Berkmen, "Lord Capulet" rolünü Cenk Şahinalp, "Rosaline" rolünü Seda Manaz, "Peder Lawrence" rolünü Cem Kaytmaz, "Dadı" rolünü Fadime Keskin, "2 Kız" rolünü Sevgim Aksoy ve Seda Manaz, "Lady Montegue" rolünü Özlem Tekinay, "Lord Montegue" rolünü Devrim Saraçoğlu ve "Vali" rolünü ise Mehmet Sipahi canlandıracak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişen eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

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