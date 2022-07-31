YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Antalya Havalimanı'nda dün Kovid-19 salgını sonrasının en yoğun uçak trafiği yaşandı

Antalya Havalimanı'nda dün Kovid-19 salgını sonrasının en yoğun uçak trafiği yaşandı

31.07.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Havalimanı'nda dün Kovid-19 salgını sonrasının en yoğun uçak trafiği yaşandı

Antalya Havalimanı'nda dün 1069 uçak trafiğine hizmet verilerek Kovid-10 salgını sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda 30 Temmuz Cumartesi günü iç hatta 113, dış hatta 956 olmak üzere toplamda 1069 uçak trafiğine hizmet verilerek pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, aynı gün yolcu trafiğinin ise iç hatta 18 bin 569, dış hatta 175 bin 619 olmak üzere toplam 194 bin 188 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladıKPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada'da vatandaşlarla bir araya geldi:AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada'da vatandaşlarla bir araya geldi:
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandıBursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya havalimanı ulaştırma ve altyapı bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
03:57
Sabah
05:39
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:11
Yatsı
21:46
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.