Antalya Havalimanı'nda dün Kovid-19 salgını sonrasının en yoğun uçak trafiği yaşandı

Antalya Havalimanı'nda dün 1069 uçak trafiğine hizmet verilerek Kovid-10 salgını sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda 30 Temmuz Cumartesi günü iç hatta 113, dış hatta 956 olmak üzere toplamda 1069 uçak trafiğine hizmet verilerek pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, aynı gün yolcu trafiğinin ise iç hatta 18 bin 569, dış hatta 175 bin 619 olmak üzere toplam 194 bin 188 olarak gerçekleştiği kaydedildi.
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