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Antalya ihracatında yüzde 41,4’lük artış

ANTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

TÜİK’in 2020 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Antalya’da bu yıl Haziran ayında ihracat yüzde 41,4, ithalat da yüzde 59,6 oranında arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı.

TÜİK’in 2020 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Antalya’da bu yıl Haziran ayında ihracat yüzde 41,4, ithalat da yüzde 59,6 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak, 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Turizm kenti Antalya’da bu yıl Haziran ayında ihracat yüzde 41,4, ithalat da yüzde 59,6 arttı. Isparta’da ihracat yüzde 5,9, ithalat yüzde 9,0 azaldı. Burdur’da ise 2020 yılı Haziran ayında ihracat yüzde 17,0, ithalat ise yüzde 603,2 oranında artış gösterdi.

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Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
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Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Perge Eczanesi
Muratpasa
Ünal Eczanesi
Muratpasa
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