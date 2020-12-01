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Antalya kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü

ANTALYA HABERLERİ  | 01.12.2020 22:37 | Son Güncelleme

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı, kent sessizliği büründü.Korona virüsle mücadele kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı, kent sessizliği büründü.
Korona virüsle mücadele kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Türkiye’nin 81 ilinde uygulanacak kısıtlamalar hafta sonu da sürecek. Bu kapsamda kısıtlama, Cuma akşam saat 21.00’den başlayıp Pazartesi günü sabah 05.00’a kadar kesintisiz olarak devam edecek.
Ülke genelinde olduğu gibi, turizm kenti Antalya’da da ilk kısıtlama, bugün saatler 21.00’u gösterdiğinde başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri cadde, sokak ve kavşaklarda devriye gezdi, kontrol noktaları oluşturdu. Vatandaşlar da cadde, sokak ve meydanları boşalttı. Kentin insan sirkülasyonun yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Yol, tarihi Kaleiçi bölgelerinde, kısıtlamaya dakikalar kala az sayılacak vatandaşların evlerinin yolunu tuttuğu, saatin gelmesiyle birlikte kısıtlamaya yakalananların polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildiği gözlendi. Dakikalar ilerledikçe ise tüm meydan, cadde ve sokaklar, kısıtlamadan maruz kalanlar hariç boşaldığı gözlendi.

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