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Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması

10.03.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ekipleri, yolda mahsur kalanlara araçlarına zincir takarak ve kara saplanan araçları kurtararak yardım etti

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması sürdürülüyor, yolda kalan sürücülere destek olunuyor.

Akseki-Seydişehir ve Akseki-Beyşehir yollarında etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri, kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşan bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Antalya-Konya kara yolu 1825 rakımlı Alacabel mevkisi ile Akseki-Beyşehir yolunda mahsur kalan sürücülere yardım etti.

Ekipler, bazı araçların otomobillerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı antalya

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