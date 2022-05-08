Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ramazan Bayramı tatilini uzatanların dönüşü nedeniyle Antalya-Konya kara yolunun Manavgat-Seydişehir bölümünde trafik yoğunluğu gözlendi.
Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Murtiçi mevkisi arasındaki yolun çift şeritli olduğu bölümde trafik yoğunluğu daha da artıyor. Özellikle bu bölümde uzun araç kuyrukları oluştu.
Meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.
Jandarma ve trafik ekipleri, karadan ve havadan denetim yaparak sürücüleri uyarıyor.
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