YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Kumluca'da bir mahalle karantinaya alındı

Antalya Kumluca'da bir mahalle karantinaya alındı

01.02.2021 21:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kumluca'da bir mahalle karantinaya alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının ve temaslı kişilerin görülmesi nedeniyle Sarıcasu mahallesi, Boğaz ve Hacıömerler mevkisinin karantinaya alınmasına karar verdi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde ilçe genelinde koronavirüs vakalarında bir artış görüldüğünü ve bunun sonucunda ek tedbirler alındığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:16
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Bahadır Eczanesi
Muratpasa
Erüst Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Çağlayan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

AÜ Rektörü Özkan, AK Partili heyeti ağırladı

AÜ Rektörü Özkan, AK Partili heyeti ağırladı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı

AK Parti Antalya İl Başkanlığına İbrahim Ethem Taş yeniden seçildi

AK Parti Antalya İl Başkanlığına İbrahim Ethem Taş yeniden seçildi

Alanya’da hafta sonunda yasağa uymayanlara ceza yağdı

Alanya’da hafta sonunda yasağa uymayanlara ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.