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Antalya mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya lideri

30.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin 2022 ödüllerine göre, geçen yıl 213 olan mavi bayrak sayısını 229'a çıkaran Antalya dünya kentleri arasındaki birinciliğini korudu - TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren: - "Bir yerde mavi bayrak dalgalanıyorsa orası mutlaka denetlenmiş demektir. Mavi bayrağı almak çok zor ama kaybetmek bir o kadar kolay"

AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, dünyada en fazla uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak"a sahip kent unvanını, plaj sayısını 229'a çıkararak bu yıl da korudu.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin 2022 Mavi Bayrak ödüllerine göre, turizm destinasyonlarından İspanya'da 621, Yunanistan'da 581, Türkiye'de ise 531 plajda mavi bayrak dalgalanacak.

Kent bazında Türkiye'de ve dünyada birinci olan, geçen yılki 213 mavi bayrak sayısını 229'a çıkaran Antalya'yı, 139 mavi bayraklı plajıyla İspanya'nın Valencia kenti izledi.

Salgın sürecinde başlatılan Sağlıklı ve Güvenli Turizm Programı'nın yanı sıra çevre odaklı turizm hizmetinin sunulduğu Antalya'da mavi bayrak kazanan plajlar sıkı denetimden geçiriliyor.

Başvurucu sürecinden başlamak üzere sezon boyunca belirli aralıklarla deniz suyu analiz sonuçlarından altyapı hizmetlerine birçok alanda kontrollerin yapıldığı kentte, denetimleri geçen plajlara bayrakları asılmaya başlandı.

- "Bir plajda mavi bayrak dalgalanıyorsa mutlaka denetim yapılmıştır"

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, AA muhabirine, Antalya'nın sahip olduğu altyapı imkanları, nitelikli konaklama tesisleriyle mavi bayrak ödülünde dünyada birinci olduğunu söyledi.

Otellerin plajının yanı sıra son yıllarda halk plajlarının da mavi bayrak kazandığına değinen Ergiydiren, mavi bayrak alabilmek için kasım ve aralıkta başvurusu yapılan plajların kanalizasyon altyapı durumlarını, bağlı oldukları arıtma tesislerinin analiz sonuçlarını, otelin veya halk plajının ruhsatını kontrol ettiklerini belirtti.

Mavi bayrak kriterlerinin sezon boyunca yerine getirilmesi gerektiğini aktaran Ergiydiren, şunları kaydetti:

"Sezon açıldıktan sonra da yerinde denetimler gerçekleştirerek kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Eğer bir yerde mavi bayrak dalgalanıyorsa orası mutlaka denetlenmiş demektir. Mavi bayrağı almak çok zor ama kaybetmek bir o kadar kolay. Kriterleri yerine getirmeyen plajlara 10 gün geçici bayrak indirme uyguluyoruz, hala kriterlerin yerine getirilmediğini tespit edersek sezon boyunca bayrağını iptal ediyoruz, web sayfamızdan bunu ilan ediyoruz."

Mavi bayrağın turistlerin algısında "temiz plaj" anlamına geldiğine dikkati çeken Ergiydiren, deniz analiz sonuçlarından cankurtaranların kullandığı malzemeye kadar birçok kriterin, çevreyle ilgili uyulması gereken kuralların panolarda ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ergiydiren, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 15 günde bir denizden numuneler alınarak analiz sonuçlarının ilan edildiğini dile getirdi.

- "Turistler mavi bayrağı çok önemsiyor"

Belek Turizm Merkezindeki mavi bayrak ödüllü otelin genel müdürü İsmail Çağlar da dünyada sürdürülebilir çevreye büyük önem verildiğini söyledi.

Tesislerinde çevre konusundaki faaliyetlerinden bahseden Çağlar, "2003'ten bu yana 'yeşil bir sarayız', çevreye çok önem veriyoruz. Plajımız mavi bayrak ödüllü, bunu turistler çok önemsiyor. Çalıştığımız uluslararası ortaklarımız da önemsiyor, denetmeler yapıyor." dedi.

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