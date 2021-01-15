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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanıyor

15.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanıyor

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına devam ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün dün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı odasında hastane yöneticileriyle başlattığı aşı çalışmaları bugün de sürüyor.

Kentte ilk gün 8 bin 577 sağlık çalışanının aşılandığı bildirildi.

Muğla ve 13 ilçesinde ise gönderilen aşıların uygulanmasının bugün tamamlanması, yaklaşık 11 bin sağlık çalışanının aşılanması planlanıyor.

Burdur kent merkezi ve 11 ilçede devlet hastaneleri ile aile hekimliklerinde sağlık çalışanlarına aşı uygulanıyor.

İl geneli için ilk aşamada gönderilen yaklaşık 5 bin 500 Kovid-19 aşısının uygulanmasının birkaç günde tamamlanacağı belirtildi.

Isparta'da İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, devam eden aşı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, gelen aşıların yarısının sağlıkçılara uygulandığını kaydetti.

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