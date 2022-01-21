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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı

21.01.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, karnelerini alma sevinci yaşadı.

Antalya'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 475 bin 145 öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Vali Ersin Yazıcı, Muratpaşa ilçesinde İnönü Ortaokulunda öğrencilere karne dağıttı.

Yazıcı, burada, yarıyıl tatilinin bugün itibarıyla başladığını ve çocukların eğitimlerini tamamladığını söyledi.

Kovid-19 kısıtlaması sürecinden sonra öğrencilerin okullarında tedbirlere uyarak eğitimlerini tamamladığını belirten Yazıcı, "Çocukların sevinçlerine ortak olduk. Çocukların iyi bir tatil geçirmelerini yani dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Yine de çocuklardan vali amcaları olarak bir kitap da benim için okumalarını istiyorum. İnanıyorum ki ara tatil sürecinde çocuklarımız kitap okuyacak." dedi.

Konuşmalardan sonra Yazıcı, öğrencilere karnelerini dağıtarak, kitap hediye etti.

- Muğla

Muğla ve ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kentte 160 bin 621 öğrenci ve 12 bin 998 öğretmen ikinci ara tatillerine başladı.

Muğla Kötekli Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karne ve hediyelerini, Vali Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay verdi.

Teşekkür ve takdir belgesi alan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Tavlı, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde kentteki 160 bin 7621 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Tavlı, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ancak vakit buldukça da eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Tavlı ve beraberindekiler okulu gezerek öğrencilerle de sohbet etti.

- Isparta

Isparta'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. 476 okulda 79 bin 751 öğrenci karnesini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kent merkezindeki Yılmaz Şener İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karnesini verdi.

- Burdur

Burdur'da da öğrencileri yarı yıl heyecanı sardı.

Kent genelinde eğitim öğretim gören 42 bin 407 öğrenci karnelerini almanın sevincini yaşadı. Gazi İlkokulunda düzenlenen törene Vali Ali Arslantaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da katıldı.

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