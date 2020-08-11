Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da yapıldı.

Antalya'da ekipler özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Vali Ersin Yazıcı'nın da katıldığı Muratpaşa ilçesindeki denetimlerde, esnaflar ziyaret edilerek, çalışan ve müşteriler Kovid-19'a karşı uyarıldı.

Alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verilen denetimlerde Yazıcı, gazetecilere, hem esnafı ziyaret ettiklerini hem de özellikle çalışanların tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol ettiklerini söyledi.

Denetim yaptıkları iş yerlerinin tedbirlere uyduğunu gördüklerini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın kurallara titizlikle uyduğunu bizzat gözlemledim. Tüm dünyaya bir mesaj vermek istiyorum. Antalya gerçekten pandemi konusunda güvenli bir şehir. Tüm dünyayı Türkiye'nin turizm başkentine davet ediyorum. Güvenli, rahat bir şekilde, iç huzurla bu şehre gelebilirsiniz. Bu şehirdeki tüm işletmelerimizin, devletin koyduğu standartlara uygun şekilde hizmet ürettiğini burada da gözlemliyoruz. Bugün şehrin her noktasında, kaymakamlarımızın başkanlığında birimlerimiz denetimlerini yapıyor. Düzenli olarak denetimlere devam edeceğiz. Çünkü biz bir dünya şehriyiz. Dünya standartlarında her türlü hizmeti üretme taahhüdümüz var. Bunu da yerine getiriyoruz.