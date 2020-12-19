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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 19.12.2020 12:54 | Son Güncelleme

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Antalya'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sadece turistlerin olduğu görüldü. Bazı turistler denize girerken, bazıları da spor yaptı.

Kara ve havadan denetimler yapıldı.

Kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

- Muğla, Isparta, Burdur

Muğla ve ilçelerinde polis ve belediye ekipleri sessizliğin hakim olduğu caddelerde denetim yaptı.

Vatandaşların özellikle hafta sonları aileleriyle birlikte tercih ettikleri Kumbahçe, Paşatarlası, Neyzen Tevfik, Kale ve Marina caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Boş kalan sokaklarda belediye ekipleri onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Burdur ve Isparta'da da vatandaşların kalabalık bulunduğu cadde ve meydanların boş kaldığı görüldü.

Bazı vatandaşların, evlerine yakın market ve fırınlardan alışveriş yaptığı gözlendi.

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