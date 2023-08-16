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  4. Antalya ormanlarındaki 296 yangın havuzu ekiplere kolaylık sağlıyor

Antalya ormanlarındaki 296 yangın havuzu ekiplere kolaylık sağlıyor

16.08.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da deniz ve göletlere uzak orman alanlarında konuşlu, kritik görülen yerlere de yenileri inşa edilen yangın havuzları, söndürme çalışmalarında ekiplerin imdadına yetişiyor.

Orman Genel Müdürlüğünün yangınlara karşı hassas alanlara inşa ettiği havuzlar, helikopterler ve arazözlerin alevlere müdahalede ihtiyaç duyduğu suyun temininde büyük katkı sağlıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde deniz ve göletlere uzak noktalarda inşa edilen 296 yangın havuzu, zorlu noktalarda çıkan orman yangınlarında zamanla yarışan ekiplere can suyu oluyor.

Ekipler, helikopter ve arazözlere yangın havuzlarından aldıkları suyla alevlerle mücadele ediyor.

Akseki ilçesinde Kuyucak Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan ve bugün kontrol altına alınabilen orman yangınında da bu havuzlar kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Akseki orman

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