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Antalya sahillerinde turist yoğunluğu

29.05.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya sahillerinde turist yoğunluğu

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 51'i buldu. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara'daki sahilleri doldurdu.

Bazı tatilciler yüzdü, güneşlendi bazıları ise palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet ve scooter sürdü.

Varyant bölgesini gezen yerli turistler, Antalya yazısı altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
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Yatsı
21:49
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