Antalya sahillerinde turist yoğunluğu

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 51'i buldu. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara'daki sahilleri doldurdu.

Bazı tatilciler yüzdü, güneşlendi bazıları ise palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet ve scooter sürdü.

Varyant bölgesini gezen yerli turistler, Antalya yazısı altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

