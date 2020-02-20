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Antalya trafiğine seçici göz ve helikopter denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Antalya’da yapılan trafik denetimlerinde 21 sürücüye 4 bin 935 TL idari para cezası uygulandı.Antalya’da trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince yol güzergahlarında 11 Şubat-17 Şubat tarihleri arasında çeşitli trafik denetimleri yapıldı.

Antalya’da yapılan trafik denetimlerinde 21 sürücüye 4 bin 935 TL idari para cezası uygulandı.
Antalya’da trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince yol güzergahlarında 11 Şubat-17 Şubat tarihleri arasında çeşitli trafik denetimleri yapıldı. Yapılan trafik denetimleri sonucunda, Seçici Göz Denetiminde 10 sürücüye 2 bin 350 TL, Helikopter Denetiminde 11 sürücüye 2 bin 585 TL olmak üzere denetimler sonucunda toplam 21 sürücüye 4 bin 935 TL idari para cezası tatbik edildi.

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Antalya Eczanesi
Muratpasa
Arzu Eczanesi
Muratpasa
Cumhuriyet Eczanesi
Muratpasa
Feyza Eczanesi
Muratpasa
Gürel Eczanesi
Muratpasa
Tuğba Eczanesi
Muratpasa
Gözde Eczanesi
Kepez
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