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Antalya "Türkiye'de Rus Ressamlar" sergisine ev sahipliği yapacak

07.07.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya "Türkiye'de Rus Ressamlar" sergisine ev sahipliği yapacak

Antalya'da, çağdaş Rus resminin önde gelen beş isminin eserlerinin yer alacağı "Türkiye'de Rus Ressamlar" sergisi, 9 Temmuz'dan itibaren sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi, çağdaş Rus resminin önde gelen beş isminin eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapacak.

Çağdaş Rus resminin önde gelen beş ismi Oleg Putnin, Vasya Lozhkin, Alexander Zhernoklyuev, Alexey Belyaev Gintovt ve Konstantin Miroşnik'in eserlerinden oluşan "Türkiye'de Rus Ressamlar" sergisi, İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalya'da kapılarını açacak.

Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği, Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği ve ATİS Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilecek sergi, 9 Temmuz saat 18.00'de açılacak, 13 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Sergide, Rus ressamların 56 eseri yer alacak.

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