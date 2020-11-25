Antalya, vaka artışı yüzde 50 sınırına yaklaşan iller arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilde son bir haftada vaka sayılarındaki artışın yüzde 50’nin üzerine çıktığını , Antalya’nın da bu sınıra yaklaşan iller arasında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2019 yılı Aralık ayından itibaren dünyayı etkisi altına alan bir pandemiyle mücadele ettiklerini hatırlatarak

"Ekim’in ikicini haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız. Kış aylarının gelmesi ile birlikte insanların kapalı ortamlarda birlikte bulunmasının da getirdiği riskle tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Virüs bulaştırıcılığından hiç bir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibari ile dünyada pozitif vaka sayısı 60 milyon olurken, ölüm sayısı ise 1 milyon 400 bini geçti" dedi.

Salgın tehditinin boyutu arttı

Son bir kaç haftada salgın tehditinin boyutunun arttığını ifade eden Koca, "Dünyada zirvenin yaşandığı Nisan ayında günlük yeni vaka 80 bin civarında iken Kasım ayında bu sayı 8 kat artarak 660 bini aştı. Dünyadaki bu artışa paralel olarak da önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse tüm ülkeye yayıldı. Her ne kadar güçlü alt yapımız ve fedakar çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmek durumda isek de radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var" diye konuştu.