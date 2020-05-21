Antalya Valisi: "Hedef Doğu Akdeniz’in en büyüğü olmak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Serbest bölgeyi Doğu Akdeniz’deki en önemli yatırım merkezi yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş (ASBAŞ) aylık olağan toplantısı video konferans yöntemiyle Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti.

Antalya Serbest Bölge’nin özellikle yat bakım ve üretimi alanında daha profesyonel bir merkeze dönüştürülmesi için yapılması gerekenler toplantının ana gündem konusu oldu.

Antalya Serbest Bölge’nin Doğu Akdeniz çanağında en önemli yat üretim ve bakım merkezine dönüştüğünü belirten Vali Karaloğlu, merkezin marka değerini artırmak adına yatırımcılarla istişare edilmesinin önemine değindi.

Korona virüs sürecinde de üretime ara vermeden devam eden Serbest Bölge’de üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için özel bir çaba gösterdiklerini belirten Vali Karaloğlu, "Antalya Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Serbest Bölge de hem üretim hem de taşımacılık alanında Antalya’nın en önemli merkezlerinden. Yat sektöründen, tarım sektörüne, medikalden metal ve inşaata elektrik elektronikten, tekstile kadar birçok alanda firmalarımız üretim yapıyor. Özellikle medikal üretim yapan firmalarımız salgın sürecinde şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli katkılar sunmaya devam etti. Bu süreci en kısa sürede atlatacağız ve bölgeyi büyütmek, yatırımları, ihracatı, üretimi ve istihdamı artırmak için daha çok çalışmaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.