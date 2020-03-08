YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya ve Muğla'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları

Antalya ve Muğla'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları

ANTALYA HABERLERİ  | 08.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Antalya'daki yürüyüşe lösemiye karşı verdiği mücadelede iyileşme sürecine giren Öykü Arin de annesiyle katıldı - Muğla'da bir muhtar, mahallede yaşayan yaşlı kadınlar için lokantada kutlama programı düzenledi

ANTALYA/MUĞLA (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Antalya ve Muğla'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya Kadın Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe, bazı kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Aydın Kanza Parkı'nda başlayan yürüyüşe katılanlar, taşıdıkları pankartlarla ve attıkları sloganlarla kadına yönelik şiddete dikkati çekti. Müzik eşliğinde yürüyen kadınlardan bazılarının renkli kostümleri de ilgi gördü.

Yürüyüşte, lösemiye karşı verdiği mücadelede iyileşme sürecine giren 4,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile annesi Eylem Şen de yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapan Devrim Mol, kadınların iş ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunları dile getirdi.

- Muğla'da jandarma kadınlara karanfil verdi

Muğla'da jandarma trafik ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik kontrolleri sırasında kadın sürücülere karanfil ve hediyeler verdi.

Akyaka Mahallesi'nde sahil kenarında hafta sonu tatillerini geçiren aileleri ziyaret eden jandarma ekipleri, buradaki kadınlara da karanfil vererek günlerini kutladı.

Ekipler, açtıkları stantlarda kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla broşür dağıttı.

- Muhtardan mahalle sakini kadınlara yemek organizasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi Muhtarı Mehmet Ortayol, mahallenin yaşlı kadınları için bir lokantada Dünya Kadınlar Günü programı düzenledi.

Lokantada bir araya gelen konuklarına yemek ikramında bulunan muhtar, mahallenin en eski sakini kadınların gününü tebrik etti.

Ortayol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yaşlıları evlerinden alarak lokantaya getirdiklerini anlatan Mehmet Ortayol, "Onlar bize baktı, artık sıra bizde. Günleri kutlu olsun." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 104 yaşındaki Emeti Karaağıl da muhtara teşekkür ederek, "Allah size de bu yaşları görmeyi nasip etsin." diye dua etti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de etkinliğe katılarak kadınlara karanfil verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Antalya Jandarma Muğla Yürüyüş

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Antalya Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:11
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:19

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Akar Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.