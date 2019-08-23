Antalya'yı kısa filmlerle tanıtıyorlar

Fraport TAV Antalya Havalimanı Fraport Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Antalya'da, dört mevsimde yapılan sportif ve kültürel etkinliklerin yer aldığı film için havadan ve karadan çekimler yaptıklarını söyledi. Geniş bir zamana yayılarak çekilen filmlerin yurt içinde farklı noktalarda yayınlanmaya başladığını belirten Yılmaz, özellikle havalimanının resmi internet sitesi başta olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de filmlerin izlenilebildiğini, YouTube'de ise en çok izlenen videolar arasında yer aldığını kaydetti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir kapı düşünün, ayaklarınızı yerden kesecek başka kapılara açılsın, eşiğinden geçtiğiniz anda sizi, farklı renkler, farklı kültürler, farklı aktiviteler, denizle, kumla, güneşle ve tarihle kucaklasın. Bir kapı düşünün, sizi rengarenk duygularla kucaklasın. Her kapının ardında farklı bir renk, farklı bir duyguyu saklasın. Düşleyin, kapının arkasında tatilin şehri Antalya. Özgürlüğün, düşlerin şehri. Tarihin, sanatın, edebiyatın şehri. Aktivitenin ve eğlencenin şehri. Biz bu düşüncelerle 1.5 yıl içinde filmimizi hazırladık. Antalya Havalimanı'nın tüm bu anlattıklarıma açılan ilk kapı olma özelliğinden dolayı bölgemizin turizm destinasyonuna çok önem veriyoruz."