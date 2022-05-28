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  4. Antalya'da 1. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında konser düzenlendi

Antalya'da 1. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında konser düzenlendi

28.05.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 1. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında konser düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında sanatçılar Sinan Akçıl ile Fatma Turgut konser verdi.

Ova Stadyumu'ndaki etkinlikte sahne alan Sinan Akçıl, sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Fatma Turgut, söylediği parçalarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Akçıl ve Turgut, sergiledikleri performansla izleyicilerin beğenisini topladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sanatçılara tablo ve çiçek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Turgut Sinan Akçıl

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