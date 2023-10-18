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Antalya'da 10 yaşındaki kuzenini öldürüp, 3 yakınını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

18.10.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla saldırdığı 10 yaşındaki kuzenini öldürüp, teyzesi ve 2 kuzenini de yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl hapis cezası verildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus E.Ş. (30) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün babaannesi Nurten Gebeş, babası Tayfun Gebeş ve amcası Ferdi Gebeş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, söz verilen sanık, olay sırasında uyuşturucunun etkisi altında olduğunu savunarak "Pişmanım, vicdan azabı duyuyorum. Mahkemenin vereceği bir cezadan kaçmaya çalışmıyorum. Tedavi görmek istiyorum ve sonrasında mahkemenin devamını talep ediyorum." dedi.

Ferdi Gebeş, Tayfun Gebeş ve Nurten Gebeş, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti 10 yaşındaki Alparslan Ali Gebeş'i öldürmesinden dolayı sanığa "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca sanık, Ferdi ve Tayfun Gebeş'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15 yıl ve Nurten Gebeş'i "kasten basit yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğuyaka Mahallesi'nde 15 Mart 2023'te Yunus E.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle apartman girişinde kuzenleri Tayfun ve Ferdi Gebeş'i bıçakla yaralayıp daha sonra aynı binadaki bir dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş ve 10 yaşındaki kuzeni Alparslan Ali Gebeş'i bıçaklamıştı.

Yaralılardan Alparslan Gebeş hastanede yaşamını yitirmişti.

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