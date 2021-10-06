Antalya'da 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.S'yi yapılan çalışma sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.



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