Antalya'da "12. Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu" başladı

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri, Ege'deki adalar sorunu, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ve bu faaliyetler için yürütülen uluslararası ilişkiler ile uluslararası hukuku iyi yönlendirebilmek için Türk denizcilik tarihini derinlemesine bilmek gerektiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde, Türk Tarih Kurumu ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle "12. Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu" düzenlendi.

Kılınç, burada yaptığı konuşmada, denizcilikle ilgili gelişmelerin, geçmişteki tecrübelerin iyi okunarak değerlendirilmesiyle sağlanabileceğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinin, Akdeniz ve Karadeniz'de uyguladığı politikasının, Kıbrıs ve Rodos'un fethinin, Osmanlı Devleti'nin sadece kara devleti olmadığını gösterdiğini vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın yürüttüğü politikalardan dersler çıkarmalı, o tecrübelere göre değerlendirme yapmalıyız. Bugün Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri, Ege'deki adalar sorunu, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervini bu faaliyetler için yürütülen uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuku iyi yönlendirebilmemiz için Türk denizcilik tarihini derinlemesine bilmemiz gerekmektedir. Bu sempozyumun bu amaca hizmet edeceğine inanıyorum."

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da geçmişten bugüne denizlerin ekonomik, siyasi ve askeri güç olarak medeniyetlerin geleceklerine yön verdiğini ifade etti.

Denizlerin iletişim kaynağı, kültür ve bilimin yayılış yolu olduğunu anlatan Ak, artan endüstriyel üretim ve dünya ticaretinin denizcilik sektörüne büyük ivme kazandırdığını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk denizciliğine yönelik öngörüsünü ve izlenmesi gereken yolu çok net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ise geçmişte Osmanlı'nın Akdeniz'deki gücünden rahatsız olanların bugün Akdeniz'deki Türk varlığından, Türkiye gerçeğinden de rahatsız olduğunu söyledi.

Yurt dışından ve Türkiye'deki farklı üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı konferans, 13 Kasım'da sona erecek.

