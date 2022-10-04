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  4. Antalya'da 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

04.10.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.T.Ö'nün ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.T.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu jandarma

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