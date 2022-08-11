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Antalya'da 172 düzensiz göçmen yakalandı

11.08.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 172 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarındaki bir adada 172 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üçağız Mahallesi Kekova Adası'nda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Adaya düzenlenen operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler, ekiplerce işlemleri yapılmak üzere teknelerle karaya çıkartıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kekova Adası operasyon sahil güvenlik komutanlığı

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