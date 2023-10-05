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Antalya’da 18 farklı noktada 79 ekip 212 polisle şok uygulama

05.10.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Antalya’da polis, 79 ekip 212 personelle 18 farklı noktada eş zamanlı ‘şok’ uygulama gerçekleştirdi.

Antalya’da 18 farklı noktada 79 ekip 212 polisle şok uygulama

Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 18 farklı noktada ‘şok’ uygulamalar gerçekleştirildi.

Muratpaşa, Elmalı, Finike, Serik, Gazipaşa, Kaş, Korkuteli ve Kumluca İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinden oluşan toplam 79 ekip 212 personelin katıldığı uygulamada bin 703 şahıs sorgulandı, 644 araç kontrol edildi, 40 araç sürücüsüne ise idari yaptırım cezası uygulanıp 3 araç trafikten men edildi. Yine uygulamalarda 6 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebliğ yapılırken, 3 şahsa ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı, 1 aranan şahıs da yakalandı.

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