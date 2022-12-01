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Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

01.12.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alman uyruklu Daiela Keiser (42) idaresindeki 07 AYN 949 plakalı otomobil, Orta Mahalle Antalya- Alanya D 400 kara yolu Gedik Kavşağı mevkisinde Abdullah Işık'ın (50) kullandığı 07 AID 086 plakalı otomobille çarpıştı.

Trafik ışıklarının direğine çarparak duran 07 AID 086 plakalı otomobili kullanan sürücü ile eşi Fatma Işık araçta sıkıştı. Kaldırıma çıkarak duran diğer otomobildeki Ahmet Yalavuz, Burhan Sönmez ile 5 yaşındaki Umut Kaan Sönmez de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Işık çifti ile diğer otomobildeki 3 yaralı, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kaza sırasında trafik ışıklarından kopan parçalar nedeniyle yolun alt kısmındaki otoparkta bulunan 2 araçta hasar oluştu.

Polis ekibi, kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Serik

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