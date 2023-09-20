Antalya'da 200 hekim "Beyaz Reform"la kamu hastanelerine döndü

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, bir süre önce il müdürlüğüne atanan Karahan'ı ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

AA'nın çalışmalarını kıymetli bulduğunu belirten Karahan, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Karahan, ilk etapta merkezde ve ilçelerdeki hekim eksikliklerini tespit için hızlı tarama yaptıklarını ifade etti.

İl merkezi ve ilçelerde görev alacak 270'e yakın doktorun atamalarının hazırlandığını anlatan Karahan, "Akabinde 'Beyaz Reform'un da vermiş olduğu teşvikle özel ve dış merkezlerde çalışan 200 civarında hekimimizin devlet kurumlarına yönelimi oldu. Hekimlerden talep toplayarak, merkezdeki hekim sayımızı ve nitelikli sağlık sunumumuzu arttırmayı amaçladık. Yıl sonuna kadar 500 civarında hekim Antalya merkez ve ilçelerinde göreve başlayarak, sağlık hizmetine katkı sunmaya devam edecek." diye konuştu.

Kamu hastanelerinde imkanların daha iyi olduğuna işaret eden Karahan, "Kamu hastanelerinin teknolojik donanımı da doktorların hizmet sunumundaki kaliteyi arttırdığından hekimlerden kamuya talep fazla oldu." dedi.

Karahan, Antalya'da sağlık turizmi ve kenti ziyaret eden turistin sağlığı açısından da önemli hizmetlerin sunulduğunu sözlerine ekledi.

