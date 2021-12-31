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Antalya'da 2021 gıda denetimlerinde 7 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı

31.12.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca: - "2021 yılında 53 bin denetim gerçekleştirdik, bu denetimlerde 11 bin numune aldık" - "Cezaların ağırlaştırılmasıyla taklit ve tağşişler ciddi oranda azaldı"

GÜLSEM ADAM - Antalya'da tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşması kapsamında bu yıl yapılan denetimlerde mevzuata uymayanlara 7 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarladan sofraya kadarki bütün aşamalarda gıda denetimleri gerçekleştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, 2019 yılında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki değişiklikle gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla daha etkin mücadele başlatıldığını söyledi.

Tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması için çalıştıklarını anlatan Karaca, "Tarlada hasat öncesinde yaş sebze ve meyvelerde pestisit denetimlerimiz var. Yine kullanılan kimyasallar mevzuata uygun olarak kullanılmış mı takip ediyoruz. Ürünler işlendikten veya işlenmeden tüketicilere ulaştırılması aşamasında toplu tüketim yerlerinde, marketlerde, otellerde, depolarda ve birçok noktada denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Numune aldıkları ürünlerin laboratuvar ortamında titizlikle incelendiğinin altını çizen Karaca, şunları dile getirdi:

"2021 yılında 53 bin denetim gerçekleştirdik, bu denetimlerde 11 bin numune aldık. Numune sonuçlarına göre Antalya'da 7 milyon liranın üzerine ceza kestik. Cezalar daha önce çok caydırıcı değildi, firma ve üreticiler taklit ve tağşişi sürdürmeye devam ediyordu. Buna karşılık yeni kanunla cezalar ağırlaştırıldı ve daha caydırıcı hale getirildi. Taklit, tağşiş veya mevzuata uymayanlara ilk denetimde 50 ile 500 bin lira arasında ceza, ikinci kez tekrarlamada bu ceza iki katına çıkıyor. Üçüncü kez yapılması durumunda ise hapis cezası ile karşı karşıya kalacaklar."

- Tarla ve serada hormonlu üretime rastlanmadı

Karaca, tarla veya seradaki ürün denetimlerinde hormona rastlamadıklarını kaydetti.

Yapılan denetimlerde bir firmaya yüklü miktarda ceza kesildiğini belirten Karaca, "Bu yıl bir işletmeye 500 bin lira ceza kestik. Keçi sütüne inek sütü karıştırılması söz konusuydu. Cezaların ağırlaştırılmasıyla taklit ve tağşişler ciddi oranda azaldı." diye konuştu.

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