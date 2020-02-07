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Antalya'da 208 bin kaçak makaron ele geçirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 07.02.2020 21:01 | Son Güncelleme

Antalya'da 208 bin kaçak makaron ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 208 bin kaçak makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde Osman Hocalar ve Hanımeli sokaklarında V.A'ya ait depolarda gümrük kaçağı ve sahte bandrollü makaron bulunduğu bilgisine ulaştı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 208 bin sahte bandrolü olduğu değerlendirilen makaron, içi doldurulmuş 6 bin 800 makaron ile 50 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili V.A. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya makaron Polis

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