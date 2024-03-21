YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı

Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı

AA AA
21.03.2024 14:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 1300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde, 21 Mart'ın aynı zamanda Nevruz Bayramı olduğunu hatırlattı.

Nevruzla beraber doğanın hızla uyandığını belirten Şahin, aynı zamanda Nevruz'un Ergenekon'dan çıkışı da sembolize ettiğini ve bu nedenle Türkler için ayrı bir anlamı olduğunu söyledi.

Baharla yeni fidanların boy vermeye başladığını dile getiren Şahin, ormanları ekonomik bir meta olarak görmediklerini belirtti.

Şahin, "Türkiye orman varlığını her geçen yıl daha da arttıran, dünyada çok az ülkeden biridir. Bunu da orman teşkilatımızın fedakar ve cefakar mensuplarına borçluyuz. Ancak bir kibrit bir anda yılların emeğini kül edebilir. O yüzden öncelikle bilinci oluşturmamız lazım. Ağaç sevgisini, yeşil sevgisini yeni nesillere vermemiz lazım." dedi.

Dünya nüfusunun hızla arttığına dikkati çeken Şahin, bununla beraber hayvansal besin üretiminin de büyük oranda çoğaldığını kaydetti.

Bununla birlikte hayvancılık kaynaklı karbondioksit salınımının da arttığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Böylece ortaya büyük bir karbon ayak izi problemi çıktı. Şu anda dünyanın mücadele ettiği en büyük konu bu. Çünkü karbondioksit gazları atmosfere salındığında güneş ışıklarını tutuyor ve dünya hızla ısınıyor. Bu ısınmanın neticesinde mevsimler değişiyor. Bunun dünyayı küresel bir iklim krizine doğru götürdüğünü bilim adamları söylüyor. Çözüm, karbon ayak izinin azaltılması, yeşilin artırılması ve karbondioksit oksijen dengesini sağlayacak ormanların muhafaza edilmesinden geçiyor. Bugün de bu bilinci inşallah Ormancılık Haftası'nda, bu güzel coğrafyada hep beraber işleyeceğiz."

"ORMANLARIMIZI ARTIRMALI, ÖNEMİNİ ANLATMALIYIZ"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu ve bunun minimize edilmesi gerektiğini söyledi.

Antalya'nın Türkiye'de orman varlığı en yüksek illerden biri olduğunu belirten Dikici, gelecek nesillerin temiz su içmesi ve temiz hava soluması için mutlaka ormanların artırılması, öneminin anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Nevruz ile doğanın canlandığını hatırlatan Dikici, geçtiğimiz yıl Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanlarda ekilen fidanların da çimlenmeye başladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Şahin, Dikici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, çeşitli kamu kurum temsilcileri, orman mühendisleri ve öğrencilerin katılımıyla 1300 kızılçam, defne, fıstık çamı, keçi boynuzu ve kara servi fidanı dikildi.

Program sonunda Şahin ve beraberindekiler nevruz ateşini yaktı, örste demir dövdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şahıs samanlıkta yakalandıOğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şahıs samanlıkta yakalandı
Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek olduKaraman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu
Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralıSüratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:32
Sabah
06:52
Öğle
13:09
İkindi
16:36
Akşam
19:17
Yatsı
20:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Görkem eczanesi
Muratpasa
Elif metin eczanesi
Aksu
Burcu alan eczanesi
Kepez
Kavuklu eczanesi
Kas
Akdeniz eczanesi
Muratpasa
Kumköy eczanesi
Manavgat
Daliç eczanesi
Serik
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.