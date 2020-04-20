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Antalya'da 27 bin 197 kişiye daha nakdi yardım

ANTALYA HABERLERİ  | 20.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

Yardımlar, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla hak sahiplerine teslim ediliyor

Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 27 bin 197 kişiye daha 1000'er lira nakdi destek ödemesine başlandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde 2. faz ödemeleri vatandaşların evlerinde teslim ediliyor.

Kentin 19 ilçesinde başlayan ödemeler, vatandaşların PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla yapılıyor.

Ekipler, 20 Nisan itibariyle daha önce yardım almayan 27 bin 197 kişinin daha kapısını çalıp 1000'er lirayı teslim edecek. Toplamda 27 milyon 197 bin liralık yardımın tamamı "Vefa" ekiplerince ulaştırılmış olacak.

Kentte, 1-5 Nisan tarihleri arasında 38 bin 714 kişiye 1000'er lira olmak üzere toplamda 38 milyon 714 bin lira ödeme yapılmıştı.

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