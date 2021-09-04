YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

04.09.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katında yaşayan Gülseda Karagülle'nin sabah hareket etmediğini gören ev arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Karagülle'nin cesedi polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.

Öte yandan evde uyuşturucu kullanım aparatlarının bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldıKocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldı
PARTNERHadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıtHadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıt
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
polis

Antalya Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:24
Öğle
13:01
İkindi
16:38
Akşam
19:29
Yatsı
20:47

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Derin Eczanesi
Muratpasa
Gizem Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Seçen Eczanesi
Muratpasa
Burak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.