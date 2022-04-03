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Antalya'da 29 suçtan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

03.04.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 29 suçtan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da 29 suçtan kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 14 gün hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" gibi 29 suçtan 15 yıl 2 ay 14 gün hapis cezasına çarptırılan S.N'nin Döşemealtı ilçesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla Camili Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya cezaevi dolandırıcılık

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