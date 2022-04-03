Antalya'da 29 suçtan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da 29 suçtan kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 14 gün hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" gibi 29 suçtan 15 yıl 2 ay 14 gün hapis cezasına çarptırılan S.N'nin Döşemealtı ilçesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla Camili Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz