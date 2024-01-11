YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanığa 88 yıl 4 ay hapis cezası

Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanığa 88 yıl 4 ay hapis cezası

11.01.2024 10:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan sanığa "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 25'er yıl, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapis ve 500 lira para cezası verildi.

Aksu ilçesinde Mahmut Şimşek, Galip ve İbrahim Topdemir'i öldüren, Halil Ülkü'yü de ağır yaralayan sanık Ahmet K'nin yargılanmasına Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet K. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık, karakol ve mahkeme sürecindeki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, "Borçlarımı ödemek için yanımda 200 bin lira ve çek götürdüm. Bu suçu yapacak insan değildim. Talihsiz bir şekilde bu olay başıma geldi. Olaydan 25 gün önce kızım dünyaya geldi. Karım ve kızımla tehdit edildim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'i "kasten öldürme" suçundan önce ayrı ayrı müebbet hapis cezalarına çarptırdı. Mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi ile cezaları ayrı ayrı 25'er yıla düşürdü.

Sanık ayrıca Halil Ülkü'yü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına çaptırıldı.

Sanığa toplam 88 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

OLAY

Aksu ilçesinde 2 Şubat 2023'te, Ahmet K. iddiaya göre alacak meselesinden Alaylı Mahallesi'nde Halil Ülkü'yü ağır yaralamış, ardından Karaöz Mahallesi'ne giderek Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i (33) araç içinde tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Olay yerinden kaçan Ahmet K. daha sonra yakalanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildiŞanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Metruk ikamette çıkan yangın söndürüldüMetruk ikamette çıkan yangın söndürüldü
Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldiGiresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Aksu

Antalya Namaz Vakitleri 11 Ocak Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:03
Öğle
13:10
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:26

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Perşembe

Ova eczanesi
Kas
Dal eczanesi
Dosemealti
Kökez eczanesi
Serik
Beymelek eczanesi
Demre
Çinar eczanesi
Korkuteli
Derya eczanesi
Elmali
Fidan eczanesi
Finike
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.