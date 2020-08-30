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Antalya’da 30 Ağustos coşkusu Düden Şelalesi’ne taşındı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Şelalesi’nde ziyaretçilere hoş bir sürpriz yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Şelalesi’nde ziyaretçilere hoş bir sürpriz yaptı. Şelale’nin girişi Türk bayraklarıyla donatılırken, gün boyu çalan marşlar hem Antalyalılara, hem de şelaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen Düden Şelalesi Zafer Bayramı’nın 98. Yıldönümünde Türk bayraklarıyla donatıldı. Hafta sonu olması nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Düden Şelalesi’nde ziyaretçiler 30 Ağustos coşkusunu yaşadı.
Marşlar eşliğinde şelale keyfi
Marşlar eşliğinde Türk bayraklarla donatılan kapıdan şelaleye giriş yapan Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de bu hoş sürpriz karşısında beğenilerini dile getirdi. Vatandaşlar 30 Ağustos’un Türk Milleti için büyük bir zafer olduğunu dile getirerek, etkinlikten dolayı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Gün boyu çalan marşlar eşliğinde Düden Şelalesi’nin eşsiz güzelliğini keşfe çıkan ziyaretçiler unutulmaz bir gün yaşadı.

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Antalya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:36
Yatsı
20:55

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

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Muratpasa
Beyaz Eczanesi
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Beyza Eczanesi
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Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
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