Antalya’da 30 Ağustos coşkusu Düden Şelalesi’ne taşındı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Şelalesi’nde ziyaretçilere hoş bir sürpriz yaptı. Şelale’nin girişi Türk bayraklarıyla donatılırken, gün boyu çalan marşlar hem Antalyalılara, hem de şelaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen Düden Şelalesi Zafer Bayramı’nın 98. Yıldönümünde Türk bayraklarıyla donatıldı. Hafta sonu olması nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Düden Şelalesi’nde ziyaretçiler 30 Ağustos coşkusunu yaşadı.

Marşlar eşliğinde şelale keyfi

Marşlar eşliğinde Türk bayraklarla donatılan kapıdan şelaleye giriş yapan Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de bu hoş sürpriz karşısında beğenilerini dile getirdi. Vatandaşlar 30 Ağustos’un Türk Milleti için büyük bir zafer olduğunu dile getirerek, etkinlikten dolayı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Gün boyu çalan marşlar eşliğinde Düden Şelalesi’nin eşsiz güzelliğini keşfe çıkan ziyaretçiler unutulmaz bir gün yaşadı.

