Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ATB Başkanı Ali Çandır kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Uysal: Hayatın diğer alanlarında kazanacağımız zaferler de şimdiden kutlu olsun”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında “Gelecekte başaracağımız, hayatın diğer alanlarında kazanacağımız zaferler de şimdiden kutlu olsun” dedi.

Ulusal bayramların ‘geçmişte başardıklarımızı hatırlama, onun coşkusunu yeniden yaşama ve gelecekte başaracaklarımızı kavrama günleri’ olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi: “30 Ağustos 1922’de tarih sahnesinden tamamıyla yok edilme tehdidini atlattık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kumandasında büyük bir savaşı zaferle sonuçlandırdık. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Gelecekte başaracağımız, hayatın diğer alanlarında kazanacağımız zaferler de şimdiden kutlu olsun.”

Başkan Yücel: "Bayramımız kutlu, yarınlarımız sağlıklı olsun"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümünü kutladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletinin tüm dünyaya bağımsızlığını haykırdığını ifade ettiği mesajda şu ifadeleri kullandı: “Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsız Türkiye ideolojisi ile başlattığı milli mücadele döneminin dönüm noktası olan, Anadolu topraklarındaki düşman ilerleyişine son veren 30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümünü kutluyorum. Aziz milletimizin tarihinde cesaret ve övünç kaynağı olan ve bizlere bu gururu yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere geçmişten günümüze bu topraklar için canını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize ise uzun ömür diliyorum. Her ne kadar bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle bir araya gelememiş, zafer coşkusunu doyasıya yaşayamamış olsak da gelecek yıllarda omuz omuza birlik-beraberlik içerisinde bu coşkuyu yaşayabilmek için maskeni tak, mesafeni koru ve ellerini yıkamayı ihmal etme. Bayramımız kutlu, yarınlarımız sağlıklı olsun.”