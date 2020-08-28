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Antalya’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım ücretsiz

ANTALYA HABERLERİ  | 28.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98.

Antalya’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıldönümünde Antalya’nın 5 merkez ilçesinde toplu ulaşımı ücretsiz gerçekleştirecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, resmi ve dini bayramlarda uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulamasına 30 Ağustos Pazar günü de devam edecek. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Antalya merkezinde resmi plakalı belediye otobüsleri ile Antray ve nostalji tramvayının 30 Ağustos Pazar günü seferlerini ücretsiz olarak gerçekleştireceğini açıkladı.

5 merkez ilçede ücretsiz ulaşım
Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Döşemealtı’nda vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin siyah plakalı otobüsleri ile Antray ve nostalji tramvayından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Antalya’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım ücretsiz

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