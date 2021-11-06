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Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

06.11.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 30 suç kaydı bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlü yakalandı.

Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT timleri ve Serik Ilçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 30 suç kaydı bulunan E.M, üzerindeki sahte ehliyetle ilçe merkezinde yakalandı.

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 ay önce cezaevinden firar ettiği tespit edilen E.M, cezaevine gönderildi.

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