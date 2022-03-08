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Antalya'da 4 ayrı yerden bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

08.03.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 4 ayrı yerden bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Antalya'da 4 ayrı evden bisiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde 4 ayrı evden bisikletlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bisikletlerin çalındığı bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E'nin hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekip, 1 ay önce cezaevinden çıkan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının bisiklet çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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