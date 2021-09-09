Antalya'da 4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Emek Mahallesi'ndeki depoda arama yaptı.

Aramada 4 milyon 563 bin boş ve 11 bin 700 tütün dolu makaron ile 500 bandrol ele geçirildi.

Şüpheli M.L.A. gözaltına alındı.



