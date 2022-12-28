Antalya'da 5 bin 484 operasyonla uyuşturucu satıcılarına darbe indirildi

Denizi, kumu, güneşi, tarihi yapıları, doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'nın ziyaret edilmesindeki nedenler arasında güvenli bir kent olması yer alıyor.

Kentte gece gündüz demeden özveriyle görev yapan polis ve jandarma ekipleri, her ihbarı, bilgiyi titizlikle değerlendiriyor.

Uyuşturucu satıcılarının "korkulu rüyası" haline gelen ekipler, kent girişinde oluşturdukları kontrol noktaları ile şüpheli görülen bütün araçlarda denetim yapıyor.

6 BİN 663 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat çalışmalarını titizlikle yürüten ve tüm ihbarları değerlendiren ekipler, 2022'de 5 bin 484 uyuşturucu operasyonuna imza attı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 663 şüpheliden 857'si tutuklandı.

Operasyonlarda 409 kilogram esrar, 292 kilogram skunk, 245 kilo 539 gram eroin, 11 kilogram kokain, 187 bin 73 sentetik ecza, 49 bin 523 uyuşturucu hap, 18 kilo 412 gram sentetik kannabinoid, 106 kilogram metamfetamin, 7 bin 532 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 396 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

ZEHİR SATICILARINA GEÇİT YOK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Antalya emniyeti ve jandarmasının uyuşturucu ile etkin mücadele yürüttüğünü söyledi.

Bu illetin vatandaşlara bulaşmaması, gençlerin uyuşturucu ile tanışmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yazıcı, güvenlik güçlerinin kentin her köşesinde zehir satıcılarını baskıladığını bildirdi.

Sahada ciddi şekilde operasyonlar yaptıklarını belirten Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifade ettiği gibi uyuşturucunun kökünü kazımak için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Israrlı takipleri, kararlı tutumları ile uyuşturucu satıcılarının üzerlerine gittiklerini aktaran Yazıcı, "Turizm şehri olmanın getirdiği bazı sıkıntılar var ama geçen yıla oranla operasyonel anlamda daha iyiyiz. Kimseye bu illet bulaşmasın istiyoruz. Bulaştıranların da cezasını görmesi için polis ve jandarma el birliğiyle hareket ediyor. Jandarmamız ve polisimizle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadık. Geçen yıla göre operasyon sayımız arttı. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

"KENEVİR BİTKİSİNİN EKİMİNİN AZALMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Kenevir bitkisinin ekiminin kentte oldukça azaldığına dikkati çeken Yazıcı, "2021 yılında 24 bin 670 kenevir bitkisi ele geçirmiştik bu yıl 7 bin 532 kenevir bitkisi ele geçirdik. Bu bitkinin neredeyse kökünü tamamen kuruttuk. Bundan mutluyuz. Kenevir bitkisinin ekiminin azalması çok önemli. Tüm okullarda polis ve jandarmayı sivil ve resmi anlamda görevlendiriyoruz. Okulu zimmetliyoruz. Görevlimiz zimmetli olduğu okulda idareciler, öğretmenler, servis şoförleri ve kantincilerle sürekli irtibat halinde. Uyuşturucunun gençlerimize bulaşmaması için her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

