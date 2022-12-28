YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 5 bin 484 operasyonla uyuşturucu satıcılarına darbe indirildi

Antalya'da 5 bin 484 operasyonla uyuşturucu satıcılarına darbe indirildi

28.12.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizmin en önemli destinasyonlarından Antalya'da polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarla 2022'de uyuşturucuya geçit verilmedi.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi yapıları, doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'nın ziyaret edilmesindeki nedenler arasında güvenli bir kent olması yer alıyor.

Kentte gece gündüz demeden özveriyle görev yapan polis ve jandarma ekipleri, her ihbarı, bilgiyi titizlikle değerlendiriyor.

Uyuşturucu satıcılarının "korkulu rüyası" haline gelen ekipler, kent girişinde oluşturdukları kontrol noktaları ile şüpheli görülen bütün araçlarda denetim yapıyor.

6 BİN 663 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat çalışmalarını titizlikle yürüten ve tüm ihbarları değerlendiren ekipler, 2022'de 5 bin 484 uyuşturucu operasyonuna imza attı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 663 şüpheliden 857'si tutuklandı.

Operasyonlarda 409 kilogram esrar, 292 kilogram skunk, 245 kilo 539 gram eroin, 11 kilogram kokain, 187 bin 73 sentetik ecza, 49 bin 523 uyuşturucu hap, 18 kilo 412 gram sentetik kannabinoid, 106 kilogram metamfetamin, 7 bin 532 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 396 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

ZEHİR SATICILARINA GEÇİT YOK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Antalya emniyeti ve jandarmasının uyuşturucu ile etkin mücadele yürüttüğünü söyledi.

Bu illetin vatandaşlara bulaşmaması, gençlerin uyuşturucu ile tanışmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yazıcı, güvenlik güçlerinin kentin her köşesinde zehir satıcılarını baskıladığını bildirdi.

Sahada ciddi şekilde operasyonlar yaptıklarını belirten Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifade ettiği gibi uyuşturucunun kökünü kazımak için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Israrlı takipleri, kararlı tutumları ile uyuşturucu satıcılarının üzerlerine gittiklerini aktaran Yazıcı, "Turizm şehri olmanın getirdiği bazı sıkıntılar var ama geçen yıla oranla operasyonel anlamda daha iyiyiz. Kimseye bu illet bulaşmasın istiyoruz. Bulaştıranların da cezasını görmesi için polis ve jandarma el birliğiyle hareket ediyor. Jandarmamız ve polisimizle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadık. Geçen yıla göre operasyon sayımız arttı. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

"KENEVİR BİTKİSİNİN EKİMİNİN AZALMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Kenevir bitkisinin ekiminin kentte oldukça azaldığına dikkati çeken Yazıcı, "2021 yılında 24 bin 670 kenevir bitkisi ele geçirmiştik bu yıl 7 bin 532 kenevir bitkisi ele geçirdik. Bu bitkinin neredeyse kökünü tamamen kuruttuk. Bundan mutluyuz. Kenevir bitkisinin ekiminin azalması çok önemli. Tüm okullarda polis ve jandarmayı sivil ve resmi anlamda görevlendiriyoruz. Okulu zimmetliyoruz. Görevlimiz zimmetli olduğu okulda idareciler, öğretmenler, servis şoförleri ve kantincilerle sürekli irtibat halinde. Uyuşturucunun gençlerimize bulaşmaması için her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda 1 kişi yakalandıAntalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı
Malatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyorMalatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Alanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybettiAlanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
antalya polis uyuşturucu jandarma operasyon

Antalya Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:04
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:16
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.