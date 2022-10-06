Antalya'da 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakın takibe alınan şüpheli A.E.A, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde durduruldu.

Çantasında, aracında ve evinde yapılan aramada 5 bin 700 sentetik hap ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

